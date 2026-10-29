PSV主将マウロ・ジュニオールに大きな痛手

マウロ・ジュニオールは、次の代表活動期間に向けたブラジル代表メンバーから外れた。カルロ・アンチェロッティ監督は木曜日、日本およびシンガポールとの親善試合に臨むメンバーを発表したが、PSVの主将に招集の席はなかった。マウロは前回の代表活動期間に親善試合3試合すべてに出場していただけに、意外な選考となった。

マウロは9月下旬、ブラジル代表に初招集され、夢をかなえた。複数のポジションをこなす左利きの選手は、すぐに神のカナリア軍団で実力を示す機会を得た。親善試合3試合すべてに出場し、うち1試合では先発した。

しかし、マウロは次の代表活動期間には参加できない。アンチェロッティ監督は守備陣で、ローマのウェズレイやインテルのカルロス・アウグストら別の選択肢を選んだ。両選手は前回の代表活動期間には招集されなかったものの、それ以前にブラジル代表でプレーしている。

また、イタリア人指揮官はクルゼイロのジョナタン・ジェズスも招集した。センターバックの同選手は、ブラジル代表に初選出となる。ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル）、ダグラス・サントス（ゼニト・サンクトペテルブルク）、ヴァンデルソン（モナコ）、ヴィトール・レイス（マンチェスター・シティ）も選ばれた。

中盤では、アンチェロッティ監督がブルーノ・ギマランイス、ジョアン・ゴメス、アンドレイ・サントスらを招集。サントスのガブリエウ・ボンテンポとボタフォゴのダニーロ・サントスもメンバーに名を連ねた。ブラジルは親善試合2試合で年内の活動を締めくくり、アンチェロッティ監督はチーム作りをさらに進めることができる。

前線には、ヴィニシウス・ジュニオールやラフィーニャといったスター選手がそろう。エステヴァンとエンドリッキも、クラブでの出場時間が限られているにもかかわらず選出された。ブラジルの『Estadão』によると、エステヴァンの今季のチェルシーでの出場はまだ8試合で、先発はそのうち2試合だった。

エンドリッキもレアル・マドリーで定位置をつかむのに苦しんでいる。20歳のFWはスペインの名門クラブが戦った13試合のうち、わずか4試合にしか出場していないが、それでもアンチェロッティ監督の信頼を保っている。

ブラジルは11月14日に日本と対戦し、その3日後にシンガポールと対戦する。

ブラジル代表メンバー一覧：

GK： ベント（アル・ナスル）、ルーカス・ペッリ（トリノ）、ペドロ・モリスコ（コリチーバ）。

DF： アルトゥール・ディアス（アトレチコ・パラナエンセ）、カルロス・アウグスト（インテル）、ダグラス・サントス（ゼニト・サンクトペテルブルク）、ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル）、ジャイル・クーニャ（ノッティンガム・フォレスト）、ジョナタン・ジェズス（クルゼイロ）、ヴァンデルソン（モナコ）、ヴィトール・レイス（マンチェスター・シティ）、ウェズレイ（ローマ）。

MF： アンドレ・ルイス（コリンチャンス）、アンドレイ・サントス（マンチェスター・ユナイテッド）、ブルーノ・ギマランイス（アーセナル）、ダニーロ・サントス（ボタフォゴ）、ガブリエウ・ボンテンポ（サントス）、ジョアン・ゴメス（アストン・ヴィラ）、マルロン・ゴメス（シャフタール・ドネツク）。

FW： アリソン・サンタナ（シャフタール・ドネツク）、アラン（マンチェスター・シティ）、エンドリッキ（レアル・マドリー）、エステヴァン（チェルシー）、ラフィーニャ（バルセロナ）、ラヤン（ボーンマス）、ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー）。