PSVはビジャレアルとのプレシーズンマッチ前半で、極めて精彩を欠く内容に終始した。ハーフタイム時点でスコアボードには依然として0-0が表示されていたものの、アイントホーフェン勢は文句を言える立場ではなかった。スペインからの来訪チームは次々と決定機を作り、とりわけライアン・フラミンゴとキリアン・シルディリアにはSNS上でファンから厳しい声が浴びせられている。

PSVは立ち上がりこそまずまずの入りを見せ、アラサン・プレア、デニス・マン、ティゴ・ラントを通じていくつかのチャンスを得た。だが、その後はビジャレアルが完全に主導権を掌握。元アヤックスFWジョルジュ・ミカウタゼが数分のうちに3度、GKマテイ・コバルの前に危険な形で現れ、PSVは好セーブを連発した守護神に救われた。

守備面のもろさは、サポーターの間で大きな不安を招いている。「昨季の問題点はまったく解消されていない。フラミンゴはポジショニングの面で、いつものように不十分だ」とあるファンは総括。一方で、ラントの出来と、ルーベン・ファン・ボメルとプレアが再び出場時間を得られた点については満足していた。

特に批判を集めているのが、2年前にFCユトレヒトから900万ユーロで加入したフラミンゴだ。「フラミンゴは先発選手にはなれない。本当に残念だ。ミスが多すぎるし、アンドレ・ラマーリョと同じ影響を与えている」と、あるサポーターはXに投稿。別のファンも「昨季の時点で、フラミンゴがPSVにふさわしくないことはすでに明らかだった」と述べた。

フラミンゴが前半終了間際に再びミスを犯すと、不穏な空気はさらに強まった。彼のミスにより、アジョセ・ペレスがコバルと1対1の場面を迎えたが、FWはループシュートでGKをかわそうとして、ボールはゴール上へ外れた。「ライアン・フラミンゴのミスから生まれた10回目のチャンスも決まらなかった」と、PSVファンは反応している。

また別のサポーターは、指揮官ペーター・ボスが手を打つべきだと訴える。「フラミンゴはベンチに下げるべきだ。それならヨングPSVの選手にチャンスを与えた方がいい。ここまでひどくなることはないだろう」という厳しい結論だった。さらに、イェルディ・スハウテンの負傷後に追加のセンターバックを補強しなかったとしてクラブ上層部にも批判が向けられ、「守備は昨年よりさらにひどく見える」との声も上がった。

批判の対象となったのはフラミンゴだけではなく、右サイドバックのシルディリアにも矛先が向けられた。「なぜPSVがシルディリアを獲得したのか分からない」とあるファンは書き込み、別のファンは彼を「またしても平凡」と表現した。「十分な質を備えたDFが何年も補強されていない。その一方で、アーネスト・スチュワートは市場が流動的になるのを待っている」といった声も聞かれた。



























