PSVはビジャレアルとのプレシーズンマッチ前半で、非常に低調な内容に終始した。ハーフタイム時点でスコアボードは依然として0－0だったものの、アイントホーフェンのクラブは不満を漏らせない内容だった。スペインからの来訪チームに次々とチャンスを作られ、とりわけライアン・フラミンゴとキリアン・シルディリアにはSNS上でファンから厳しい声が浴びせられている。

PSVは立ち上がりこそまずまずの入りを見せ、アラサヌ・プレアとデニス・マンを通じていくつかチャンスを作った。しかし、その後はビジャレアルが完全に主導権を握り、元アヤックスFWジョルジュ・ミカウタゼが数分のうちに3度、GKマテイ・コヴァルの前に危険な形で現れた。PSVはコヴァルのいくつかのセーブによって、かろうじて踏みとどまった。

守備面の脆さは、サポーターの間で大きな不安を呼んでいる。「昨季の痛点はまったく解消されていない。フラミンゴはポジショニングの面で、いつものように今ひとつだ」と、あるファンは総括。その一方で、ランドの出来と、ルベン・ファン・ボメルとプレアが再び出場時間を得られた点には満足していた。

とりわけ、2年前にFCユトレヒトから900万ユーロで加入したフラミンゴには、多くの批判が集まっている。「フラミンゴは先発になれない。本当に残念だ。ミスが多すぎるし、アンドレ・ラマーリョと同じ影響を与えている」と、あるサポーターはXに投稿。別のファンも「昨季の時点で、フラミンゴはPSVに居場所があまりないことがすでに明らかだった」と述べた。

不穏な空気は、前半終了間際にフラミンゴが再びミスを犯したことでさらに強まった。彼の失策によってアジョセ・ペレスがコヴァルと1対1になったが、FWはループでGKをかわそうとして、ボールはゴール上へ外れた。「ライアン・フラミンゴのミスから生まれた10回目のチャンスも決まらなかった」と、PSVファンは反応している。

別のサポーターは、指揮官ペーター・ボスが手を打つべきだと考えている。「フラミンゴはベンチに下げるべきだ。だったらヨングPSVの選手にチャンスを与えた方がいい。これ以上悪くなることはあまりない」と、厳しい結論を下した。また、イェルディ・スハウテンの負傷後に追加のセンターバックを補強しなかったことについて、クラブ首脳陣にも批判が向けられた。「守備は昨年よりさらにひどく見える」

批判を浴びたのはフラミンゴだけではなく、右サイドバックのシルディリアも同様だった。「なぜPSVがシルディリアを獲得したのか分からない」とあるファンは書き込み、別のファンは彼を「またしても平凡」と表現した。「十分なクオリティーを持つDFが何年も補強されていない。その一方で、アーネスト・スチュワートは市場が流動的になるのを待っている」との声も上がっている。



























