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ナポリは、PSVアイントホーフェンから1月の移籍に向けた最初のオファーを受け、ケヴィン・デ・ブライネの要求額を設定した。35歳のスター選手は母国ベルギーに近い場所への移籍を望んでいると報じられるが、移籍成立にはイタリアのクラブが増額されたオファーを受ける必要がある。

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PSV、1月のデ・ブライネ獲得を目指す

1月の移籍市場が迫る中、ナポリはデ・ブライネの移籍金について明確な要求額を定めた。イタリアのクラブは現在、 PSVから正式な打診 を受け、対応を検討している。エールディビジのPSVはシーズン後半に向けた戦力強化のため、35歳のスター選手の獲得を強く望んでいる。

オランダでの報道 によると、まずはナポリの反応を探るため、200万ユーロのオファーがすでに提示されたという。デ・ブライネとナポリの現行契約は残り1年を切っている。さらに12カ月延長できるオプションがあるものの、イタリアではこの条項が行使されないとの見方が大勢を占めている。

ナポリ、最初の移籍オファーを拒否

契約満了が近づいているとはいえ、提示された200万ユーロではナポリに主力プレーメーカーの放出を決断させるには足りない。木曜日の『ガゼッタ・デッロ・スポルト』の報道によると、クラブ首脳陣ははるかに高い基準額を設定している。

同紙によれば、この冬に移籍を成立させるには700万ユーロに近い額が必要になる。ナポリはシーズン途中にデ・ブライネが退団すれば、十分な代役を探す時間がほとんど残されないことを理解している。

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一方、その金額で移籍が実現した場合、ナポリは全体で約1000万ユーロの金銭的利益を得ると報じられている。これは移籍金収入に加え、デ・ブライネに支払う予定だった残りの給与と高額なボーナスを負担せずに済むことを合わせた額だ。

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アッレグリ監督、ベルギー人スターの放出に難色

金銭面を別にしても、ナポリのマッシミリアーノ・アッレグリ監督は、1月の移籍成立に向けた大きな障壁となっている。イタリア人指揮官は、厳しいシーズンのさなかにデ・ブライネを放出する考えに全面的に反対していると報じられる。

アッレグリ監督は、このベテラン司令塔をチーム内で最も経験豊富かつ技術に優れた選手と考えている。攻撃の創造性を担う中心選手をシーズン途中に失えば、監督の戦術構想に大きな支障が生じる。

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移籍実現の鍵を握る本人の意向

この移籍が実現するかどうかは、デ・ブライネ本人にかかっている。移籍市場が開いた際、ベルギー代表MFがナポリからの移籍をどれほど強く求めるかは、まだ分からない。

PSVへの移籍は、ベテランMFにとって個人的にも地理的にも大きな魅力がある。オランダに移れば、デ・ブライネは家族とともに隣国ベルギーの自宅へようやく戻れるようになる。

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今後数週間で、PSVがナポリの譲らない要求額である700万ユーロに合わせてオファーを引き上げる意思があるかが明らかになる。交渉が進展するまでは、デ・ブライネはアッレグリ監督の構想に欠かせない存在だ。