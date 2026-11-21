共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

レアル・マドリーは土曜日、サンティアゴ・ベルナベウでセルタ・デ・ビーゴに2-1で辛勝した。これでマドリードのチームは、日曜日にビジャレアル戦を控える首位バルセロナと勝ち点で並んだ。チャンピオンズリーグでPSVを迎える前の、良い予行演習となった。

ホームのレアル・マドリーにとっては最悪の立ち上がりとなった。開始わずか6分、パブロ・ドゥランに先制点を決められた。セルタ・デ・ビーゴはカウンターから、ドゥランとウィリオット・スウェドベリが追加点に迫った。

アルダ・ギュレルがペナルティーエリア内で倒れると、レアル・マドリーはPKを強く求めた。前半終盤には実際にPKを獲得したものの、キリアン・エンバペのキックはクロスバーを越えた。

ジュード・ベリンガムもヘディングで同点弾に迫ったが、待望のゴールは生まれなかった。ジョゼ・モウリーニョ監督はハーフタイムに立て直しを迫られた。

広告 広告

後半、ベルナルド・シウバがペナルティーエリア内で倒された場面でも、レアル・マドリーにPKは与えられなかった。それでも、モウリーニョ監督のチームがビハインドを取り返そうと全力を尽くしているのは明らかだった。

Related Topics

マドリードでの試合が1時間を経過した頃、ヤン・ディオマンデは強烈なシュートを放ったが、イオヌト・ラドゥに防がれた。66分にはベリンガムが同点ゴールを決め、レアル・マドリーのファンに再び希望をもたらした。

85分、カルロス・エスピがこぼれ球を押し込んで決勝点を挙げた。レアル・マドリーの選手とサポーターには、何よりも安堵が広がった。

広告

レアル・マドリーはここから、チャンピオンズリーグのリーグフェーズに目を向ける。NECに4-1で勝利したPSVが、火曜日にスペインの首都を訪れる。