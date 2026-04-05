PSVへの激しい批判と、早期の歴史的優勝にもかかわらず記録した驚くべき不振

PSVは日曜日の午後、自らは試合を行わずに、フェイエノールトが勝ち点を落としたことで、オランダリーグで27回目の優勝を果たした。しかし、早期の優勝決定にもかかわらず、PSVはすでに40失点を喫している。ESPNの番組『Dit Was Het Weekend』に出演したケネス・ペレスは、この点について非常に厳しい見解を示している。

「40失点は多すぎる」と、2007/08シーズンにPSVで優勝を経験したデンマーク人選手は語り始めた。「彼らはカップ戦の決勝に進出できず、チャンピオンズリーグでも勝ち残れなかった。グループステージが厳しかったから仕方ない面もある」とペレスは続けた。「だが、これほど多くの優秀な選手を擁するPSVのようなチームには、もっと期待できるはずだ。 テルスターに2度も敗れ、NACとは引き分けた」と、批判的なデンマーク人は語った。

「今日のような日は、すべてが素晴らしく最高に思える。だが、もちろん実際にはそうではない。それは対戦相手がいなかったからでもある。他のチームがあまりにも弱いからだ。ここで言っているのはアヤックスとフェイエノールトのことだ。」

「フェイエノールトは第11節までは善戦していたが、その後は完全に消えてしまった。それなら、PSVの選手たちから少し焦りが薄れてしまったのも想像に難くない。それが、彼らがそれほど輝かしい、あるいは素晴らしい形で優勝できなかった理由かもしれない」とペレスは締めくくった。

司会のミラン・ファン・ドンゲンは、PSVが昇格チームに3度も敗れた初の優勝チームである点にも言及し、ペレスはこれについて考察した。「失点が多すぎる。昨日の彼らのプレーを見れば、それも理解できる。時には本当に穴だらけの守備だ。ただ、このリーグにはトップクラスの選手たちがいて、彼らが試合を勝ち取ってくれるんだ」と彼は結論付けた。

PSVは残り5節を残してすでにオランダリーグの優勝を決めたが、これまでのところ40失点を喫している。これは過去40年間で優勝チームとしては最多の失点数であると、『Voetbal International』のバート・フロウズ氏がNOS『Studio Voetbal』で明らかにした。

比較のために言えば、PSVが優勝した直近の2シーズンでは、アイントホーフェンは21失点（2023/24シーズン）と39失点（2024/25シーズン）を記録していた。ただし、これらは34節終了時点での数字であることに留意する必要がある。