PSVはW杯期間中、アナス・サラ・エディーンの件で大きな問題に直面している。

PSVはアナス・サラ・エディンの契約に盛り込まれた買い取りオプションを行使したいと考えている。しかし本人は左サイドバックの将来についてまだ態度を明らかにしていない。ワールドカップ開催中というタイミングもあり、この問題は急遽大きな話題となっている。

移籍市場専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、買い取りオプションは6月15日（月）に期限切れとなる。それ以降は行使できない。

現在モロッコ代表としてW杯に集中しているサラ・エディンが月曜日までに判断するのは難しい。そもそも24歳のサイドバックがアイントホーフェンで長くプレーしたいかも不明だ。

ロマーノ氏によると、本人は現在去就を検討中。2028年半ばまで契約が残るローマへの復帰も可能なほか、複数クラブが関心を示しているという。

PSVは数か月間、サラ・エディンにオランダ残留を説得しているが、本人は海外挑戦への未練が残り合意に至っていない。

このためPSVは左SBの代替案を探しており、今夏退団の可能性があるマウロ・ジュニオールに代わる選手も急いでいる。

アーネスト・スチュワート監督が候補に挙げている選手はまだ不明だ。以前、マッツ・ロッツへの関心が報じられたが、彼は今週初め1600万ユーロでTSGホッフェンハイムへ移籍した。