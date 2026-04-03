PSVは、昨年フェイエノールトで名前が挙がっていたストライカーの獲得を検討している

PSVがユセフ・シェルミティをリストアップしていると、金曜日に『アイントホーフェン・ダグブラッド』紙のリック・エルフリンクが報じた。レンジャーズに所属するこの21歳のFWの名前は、1月にピーター・ボス監督がフィリップス・スタディオンでストライカー不足に悩まされていた際にも一度話題に上っていた。

シェルミティは昨年、フェイエノールトとの関連が報じられたが、移籍には至らなかった。ポルトガル出身のこの若きFW（身長192cm）は、グラスゴーの強豪クラブと2029年夏までの契約を結んでいる。

PSVとの関連が報じられているこのFWは、今シーズン、スコットランド・プレミアリーグで23試合に出場し、9ゴールを記録している。シェルミティは先日、アイブロックスで行われたセルティックとの「オールド・ファーム」対決で2得点を挙げたが、セルティックは辛うじて引き分け（2-2）に持ち込んだ。

シェルミティはスポルティング・ポルトガルとエバートンでの経歴を持つ。エルフリンク氏は、PSVや他のクラブが最初のオファーを出した場合、レンジャーズが少なくとも1000万ユーロを要求すると予想している。

エルフリンク氏によると、アルバロ・ロドリゲス（エルチェ）とミカ・ビエレス（ASモナコ）は、すでにテクニカルディレクターのアーネスト・スチュワート氏のリストに長く載っているという。PSVのスカウティングリストには通常6人から12人の名前が挙がると、このPSVウォッチャーは強調している。

PSVは今週、マイロン・ボアドゥのオプションを行使しないことを発表した。とはいえ、エインドホヴェンの首位チームは、このFWとの契約延長について引き続き交渉を行う可能性はある。ボアドゥのPSVとの契約は今年6月30日までで、クラブには1年間の延長オプションが付いている。

リカルド・ペピは、最大4000万ユーロでフルハムへ移籍する見通しだった。しかし、両クラブは最終的に合意に至らず、このアメリカ人FWは当面、アイントホーフェンでプレーすることになった。