PSVは、代表戦39試合に出場した選手の退団を見据える必要がある。

セルジーニョ・デストは今夏PSVを退団する方針を決めた。米国代表としてW杯に臨む右SBは、欧州トップリーグに再挑戦する時期だと判断。バルセロナとミランでのプレー経験もある。

「残契約は2年あるが、今がステップアップの好機だ」と代表39試合出場を誇るデストはオランダ紙『デ・テレグラーフ』の独占インタビューで語った。

PSVに3年在籍し3連覇を達成したが、「トップリーグでさらに上を目指したい」と語る。

「あそこでまだ成し遂げたいことがあるし、自分ならできると分かっている。上のレベルへステップアップしたいという野心もある。だが、ただ去るつもりはない。本当に自分に合う場所でなければ」と右サイドバックは語った。Transfermarktの推定市場価値は1800万ユーロ。

『アイントホーフェン・ダグブラッド』によると、PSVは2300万～2500万ユーロのオファーがあればデストを放出する見込みだ。

クラブウォッチャーのリック・エルフリンク氏は「本人が希望するクラブからオファーがあれば、PSVは夏に主導権を握れない。国内王者でも売却を認めざるを得ない」と語る。

PSVは2023年にバルセロナからレンタルで獲得し、1年後に完全移籍させた。バルセロナには依然として移籍金の一部を受け取る権利がある。