PSVは、ワールドカップを欠場することになったジェルディ・スハウトンに関する懸念すべきニュースを発表した

PSVは日曜日、ジェルディ・スハウトンの負傷に関する最新情報を発表する。このディフェンダー兼ミッドフィールダーは、土曜日のFCユトレヒト戦（4-3）で膝を捻挫し、フィリップス・スタディオンで動揺した様子で担架に乗せられてピッチを後にした。手術が必要となるため、スハウトンはワールドカップへの出場が不可能となった。

「ジェルディ・ショウテンはFCユトレヒト戦において前十字靭帯の損傷を負い、手術が必要であることが判明しました。これは日曜日に実施された追加の医学的検査で明らかになったものです。来週、協議を経て具体的な治療計画が策定される予定です」とPSVの声明には記されている。

シュートン自身もこの怪我について最初のコメントを寄せている。「怪我が起きた瞬間、実はすぐに『やばい』と感じました。最初は『大したことないかも』という一縷の望みもありましたが、残念ながらそうではなかったようです。今は大きなショックですが、すぐに気持ちを切り替えたいと思います。PSVにはまた素晴らしいことが待っていますし、私はそのすべてに参加できるよう全力を尽くします。」

PSVはシュートンの回復を祈念し、あらゆる方法でこのミッドフィールダーを支援していく。手術後、シュートンは数ヶ月間戦線離脱すると見込まれている。

シュートンにとって、今夏に米国、カナダ、メキシコで開催されるオランダ代表のワールドカップ出場は、ほぼ絶望的となった。代表戦17試合に出場している彼は、ロナルド・クーマン監督率いる代表チームの定位置を確保していた。

シュートンは火曜日、エクアドル戦で先発出場したが、オランダ代表は1-1の引き分けに終わった。その数日前のノルウェーとの親善試合でも、このPSVの選手は先発メンバーとしてピッチに立っていた。