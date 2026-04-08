PSVは、フェイエノールト戦の引き分けに感謝し、ヴォレンダムに特別な「ボーナス」を送った。

PSVは週末にリーグ優勝を決めた。きっかけを作ったFCヴォレンダムに、ユーモアあふれる感謝メッセージを送った。両クラブは以前から冗談を交わしており、PSVは約束を守った。

土曜、PSVは苦戦の末ユトレヒトに4-3で勝利。しかし週末後半もフェイエノールトの勝ち点喪失が必要だった。結果、フェイエノールトはヴォレンダムと0-0で引き分け、PSVの優勝が決定した。

試合直後、ヘンク・フェールマンはESPNの取材に「ジョーイ（・フェールマン）からはまだ連絡がないが、ボーナスがこっちに来るはずだ」と冗談を飛ばした。「まだ話はしていないが、ジョーイ、おめでとう」

火曜の優勝祝賀会でもジョーイは「まだ話し合う必要があるね」と笑った。

『ノールトホラント・ダグブラッド』紙によると、PSVは実際にヴォレンダムへボーナスを送った。水曜日、ババリア社の役員運転手がトレーニング施設に車で乗り付け、車にはPSVの優勝記念ビール10トレイが積まれていた。

ヘンク・フェールマンは、友人ジョーイの名前と背番号が入った最初の缶を受け取った。しかし『ノルトホラント・ダグブラッド』紙によると、ほとんどの選手は試合前に缶を手に取らなかった。金曜にはFCトゥエンテとの重要なリーグ戦が控えているからだ。