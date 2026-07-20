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Rian Rosendaal

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PSVは、ディフェンダー獲得に向けた数百万の資金獲得の望みは薄くなったようだ

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アダム・ナガロは当面PSVに残る見込みだ。ジャーナリストのムニール・ブアリン氏によると、月曜時点でトルコのコルムFKとの契約詳細で合意できていないという。 

PSVとコルムは先週、移籍で合意していた。移籍金は250万～300万ユーロで、ナガロはメディカルチェックのためトルコへ渡航済みだった。

テクニカルディレクターのアーネスト・スチュワートは昨季のウィンターブレイクですでに売却を望み、ナガロはコニャスポルへレンタル移籍していた。ブルキナファソ出身の彼にとって、トルコでの新挑戦が実現するかは不透明だ。

アイントホーフェン・ダグブラッド』紙のリック・エルフリンク記者によると、コニャスポルはナガロを再びレンタルで獲得したい意向だという。しかし、現時点では要求されるレンタル料に応じるつもりはないようだ。

ナガロは2024年半ば、700万ユーロの移籍金でPSVに加入したが、ここまで途中出場含め12試合の出場にとどまっている。  

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怪我やマラリア感染も影響した。直近も体調が万全ではなく、別メニューで調整していた。  

PSVはナガロを赤字で売却するものの、2年前に獲得した選手を転売することで数百万ユーロの利益を確保する。ナガロのアイントホーフェンでの契約はあと3シーズン残っていた。

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