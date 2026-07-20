PSVは、ディフェンダー獲得に充てる数百万の資金を得られる見込みが薄くなった。

アダモ・ナガロは当面PSVに残る見込みだ。ジャーナリストのムニール・ブアリン氏によると、月曜時点でナガロはトルコのコルムFKとの契約詳細で合意に至っていない。

PSVとコルムは先週、ナガロの移籍で合意に達していた。23歳のDFは250万～300万ユーロで売却される予定で、本人もメディカルチェックのためトルコへ渡航していた。

テクニカルディレクターのアーネスト・スチュワート氏は昨季のウィンターブレイクですでにナガロの売却を望んでいた。当時、彼はコニャスポルへレンタル移籍していた。ブルキナファソ出身のナガロにとって、トルコでの新たな挑戦が実現するかは不透明だ。

『アイントホーフェン・ダグブラッド』紙のリック・エルフリンク氏によると、コニャスポルは再びレンタルでの獲得を希望しているが、現時点ではレンタル料を支払う意思はないという。

ナガロは2024年半ば、700万ユーロの移籍金でPSVに加入したが、出場は12試合にとどまった。

怪我やマラリア感染も影響した。直近も体調が万全ではなく、別メニューで調整していた。

PSVはナガロを赤字で売却するものの、2年前に獲得した選手を転売することで数百万ユーロの利益を確保する。ナガロのアイントホーフェンでの契約はあと3シーズン残っていた。