PSVは首位チームにストライカーを売却した

イェスパー・ウネケンがPSVを退団し、スウェーデン1部首位イーク・シリウスと複数年契約を結んだ。移籍金は約60万ユーロ。

2011年からPSVに所属していたが、来季トップチームでの出場機会はなしと通告されていた。PSVはシリウスの要請を受け、基本移籍金として多額を受け取り、将来さらに増額する可能性もある。

シリウスは将来、ウネケンを高値で売却できると期待している。その前に、彼は首位チームがチャンピオンズリーグ予選出場権を獲得する手助けをする必要がある。シリウスは現在10試合で28ポイントを取り、スウェーデンで圧倒的な首位を走っている。

昨季はRKCワールウェイクへレンタルされ16得点をマーク。フォルトゥナ・シッタルトが30万ユーロを提示したがPSVは拒否し、エクセルシオールとNACブレダも関心を示していた。

PSV育ちのFWはスウェーデンのトップリーグ挑戦を選んだ。メディカルチェックを終え、即座に首位チームの練習に合流。夏も試合があるため、実戦で力を示す機会がある。

PSVとの契約は最終年だった。PSVではトップチームでわずか2分出場しただけで得点を奪っている。

PSVは分配金条項を盛り込まなかったが、将来的な高額移籍金を期待している。国際育成規定により、次期移籍金の4％はPSVに支払われる。