PSVが移籍期間最終盤にラディスラフ・クレイチーの獲得を試みていたと、『Eindhovens Dagblad』のリク・エルフリンク記者が報じた。チェコ代表として30試合に出場している同選手は、ペーター・ボス率いるチームの守備強化要員と見なされていたが、ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズは移籍に協力しなかった。

エルフリンク記者によると、PSVは移籍市場閉幕直前にウルブスへ接触し、クレイチーの獲得を目指した。しかし、この動きに対する返答は「門前払い」だったという。

PSVがなお守備の補強を探っていたことは、すでに明らかだった。クラブはルートシャレル・ヘールトライダをRBライプツィヒからレンタルで獲得し、その際に買い取りオプションも取り付けたが、それに加えてさらに1人のセンターバックを加えたい考えだった。

その中で、クレイチーは有力候補の1人として浮上していた。8月の時点ですでにその名前はアイントホーフェンで挙がっており、PSVは移籍ウィンドー終盤に再び獲得へ動くことを決めた。

しかし、最終的にウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズとの合意には至らなかった。イングランドのクラブは交渉の扉を閉ざし、PSVはこのチェコ人DFの獲得を逃すことになった。

27歳のクレイチーは複数のポジションでプレー可能だ。センターバックでプレーできるほか、守備的MFとして起用されることも少なくない。

Transfermarktによると、クレイチーの市場価値は2200万ユーロ。ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ加入前はスパルタ・プラハやジローナなどでプレーし、チャンピオンズリーグにも出場していた。

さらにクレイチーはこの夏、ワールドカップでチェコ代表のキャプテンマークも巻いた。DFは自国の初戦となった韓国戦（1-2で敗戦）で、ロングスローを頭で合わせて先制点を記録。チェコは最終的に勝ち点1のみでグループステージ敗退に終わった。







