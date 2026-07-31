PSVはフィリップ・コスティッチの獲得を急ぐ必要がありそうだ。フリーで獲得可能なこの左利き選手は、他クラブと複数年契約を結ぶこともできると、『Eindhovens Dagblad』が金曜日に伝えている。

クラブ番記者のリク・エルフリンクによれば、AEKアテネはコスティッチに2年契約を提示したという。セルビア人アタッカー（33）がギリシャからのオファーを受け入れるかどうかは、まだ分かっていない。

『Voetbal International』は木曜日、PSVがコスティッチにオファーを出したものの、まだ返答は届いていないと報じた。『これは彼の加入が難しい案件であることを示唆しているが、一方でゴーサインが出れば一気に契約成立へ進む可能性もある』としている。

コスティッチはフリーという立場のため、どのクラブにも加わることができ、現在は選択肢を見極めているようだ。PSVが再びオファーを提示するのか、それとも代替案に目を向けるのかは、今後を見守る必要がある。

このベテランは、かつてオランダでFCフローニンゲンでもプレーした。そのほか、VfBシュトゥットガルト、ハンブルガーSV、アイントラハト・フランクフルトなどでもプレー。昨季までコスティッチはユヴェントスと契約していた。

PSVは特に左サイドバックの選択肢を探っている。アナス・サラー＝エディンはASローマから完全移籍で獲得できる可能性があったが、クラブはモロッコ代表の同選手と合意に至らなかった。

PSVは以前、AZからスフェン・マイナンスを引き抜いた。さらに、フェイエノールトもリストアップしているDFルートシャレル・ヘールトライダにも関心を示している。