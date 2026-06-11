佐野耕大の争奪戦が本格化している。PSVに加え、VfBシュトゥットガルトとTSGホッフェンハイムもNECのMF獲得に名乗りを上げた。SoccerNewsのムニール・ブアリンが報じた。

PSVの興味は以前から伝えられていたが、現時点でナイメーヘンに正式オファーは届いていない。移籍金はイスマエル・サイバリの売却益に左右される見込みだ。

昨季の絶対的スター、イスマエル・サイバリのバイエルン・ミュンヘン移籍が目前で、移籍金5000万ユーロのオファーが届いている。

正式オファーはないが、PSV技術スタッフは本人に興味を伝達済み。ジョーイ・フェールマンの退団が予想され、サノは獲得候補の上位に名を連ねる。

PSVが様子見の間に、他のクラブも虎視眈々と機会をうかがっている。ブンデスリーガの関心が特に高く、シュトゥットガルトとホッフェンハイムはサノを海外移籍へ誘おうとしている。プレミアリーグの複数クラブも興味を示しているが、名は明かされていない。

具体的な交渉内容は不明だが、シュトゥットガルトもPSV同様に、売却益を確保してからNECに接触する方針とみられる。ドイツ筋によると、NECはサノの移籍金として2000万ユーロを要求しているという。

PSVだけが、その金額を多少引き下げる可能性があるとみられている。これは、NECがクーハイブ・ドリウエシュに興味を示していることに関係している。もしサノが妥当な金額でアイントホーフェンに移籍すれば、PSVは同ウイングの獲得交渉において、より柔軟な姿勢を示すだろう。