ジョエル・ドロメルは2027年半ばまで契約があるものの、今夏PSVを去る見込みだ。スパルタ・ロッテルダムにレンタル中の彼は正GKの座を維持したいが、PSVはそれを保証できない。

PSVは移籍金として「相応の金額」を得たい考えで、移籍専門ジャーナリストのムニール・ブアリン氏は400万ユーロ以上と報じているが、クラブウォッチャーのリック・エルフリンク氏はそれより低いと見る。

今シーズン終了後の退団はほぼ確実視される。PSVはマテイ・コヴァルとニック・オリイを軸とし、Jong PSVのティーン・スモレナールスを昇格させる見込みで、ニーク・シクスはレンタル移籍させる予定だ。

フェイエノールトが興味を示したが、現時点で移籍は難しい。彼の年俸を払えるのは通常フェイエノールトとアヤックスだけだ。

複数の情報筋によると、ドロメルは他クラブで控えGKを務めることを拒否しており、フェイエノールトは選択肢から外れた。海外リーグへの挑戦にも前向きだ。

PSVは2021年、350万ユーロでFCトゥエンテからドロメルを獲得。1年目は正GKだったが、後にベニテスが優先され、コヴァルとオリイの加入でスパルタへの移籍を決めた。

先週土曜、ドロメルは優勝決定直後のPSVに0-2で敗れたが、ロッテルダムのチームは欧州カップ戦出場圏内のプレーオフ争いを続けている。

試合後、このGKはESPNのハンス・クラアイ・ジュニアと将来について語った。「正直、PSVに戻る可能性は高くない。でも、話し合いはこれから。どうなるか、皆で見ていきましょう」とドロンメルは述べ、具体的な関心があることも明かした。 「オランダのクラブが1つ、そうですね。海外のクラブからもオファーがありました。でも、必ずしもそこに行きたいというわけではないんです」とスパルタのゴールキーパーは語った。

クラーイが「そのクラブはAで始まりZで終わるのか？」と尋ねると、ドロメルは「いや、違う」と否定した。