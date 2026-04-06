PSVはある点において真のチャンピオンとは言えない：「アヤックスでさえ、そこまでひどくはない」

PSVは日曜日、史上最速での優勝を決めた。これは、2位のフェイエノールトがFCヴォレンダムとのアウェイ戦で引き分けた（0-0）ことを受けてのことだ。ジャーナリストのウィレム・ヴィッサーズ氏は、PSVが当然の首位であると見なし、アイントホーフェン勢が「貧弱な優勝チーム」だという批判には全く納得できないとしている。

フェイエノールトやアヤックスなどが、ピーター・ボス監督率いるチームから大きく離されて追っている。「しかし、他のチームがそれほど弱いのはPSVのせいではない。私はこれを『圧倒的な強さによる王者』だと考えている」と、ヴィッサーズ氏はリーグ優勝の翌日に『Voetbalpraat』でこう結論づけた。

ヴィッサーズはまた、大きな改善点についても指摘している。 PSVはかなりの失点を喫している。ホームでのFCユトレヒト戦もその例で、0-2とリードされたものの、最終的に4-3で勝利した。「そこには2つの明確な要因があった。守備の脆弱さだ。彼らは40失点を喫しており、アヤックスでさえそれより少ない（37失点、編注）。一方で、相手は極めて簡単に得点できていた。」

ケネス・ペレスもまた、アイントホーフェンの守備の脆弱さに驚いている。「本当にうまくいかないことが多すぎる。それほど強豪揃いではないリーグにしては、失点数が極端に多いと思う」と、元PSVのMFは嘆く。

同席したマーテン・ウィッフェルスは、PSVが夏の移籍市場でどのような動きを見せるかに関心を寄せている。「PSVは再びラテン系選手獲得に注力すべきだと思う。クラブのDNAにはラテン系の血が流れている。ヘクター・モレノのような選手を挙げればわかるだろう。」

「なぜPSVがヘクター・モレノを獲得できないというのか？ まだ可能性はあると思う。ただ、本気で狙うかどうかの問題だ。今こそ、またそうするかもしれない」と、ウィッフェルスは技術ディレクターのアーネスト・スチュワートの立場に立って語った。

ペレスには若干の懸念がある。「以前、彼らがいた頃は、守備的な組織から来たコーチたちがいた。我々の知る限り、前線へ走り込んで孤立することを好む南米人はあまりいない。」