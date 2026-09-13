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ライブ
Matej KovarESPN
Jeroen van Poppel

翻訳者：

PSVのGKコヴァーシュ、スパルタ戦での痛恨のミス後にこの2つの明確な言葉を叫ぶ

PSVアイントホーフェン 対 スパルタ・ロッテルダム
PSVアイントホーフェン
スパルタ・ロッテルダム
エールディビジ
M. Kovar

マチェイ・コヴァージュは日曜夜、PSVのホームで行われたスパルタ・ロッテルダム戦で、非常に痛恨の瞬間を味わった。GKはミラン・ゾンネフェルトの先制点の場面で目立ったミスを犯し、その後にはいら立ちをあらわにした。

スパルタは試合開始から15分後、フィリップス・スタディオンで意外な形で先制した。バス・カイペルスのロングボールから、ゾンネフェルトがアイントホーフェンの守備陣を振り切ると、コヴァージュはピンチを防ぐためにゴールを飛び出した。

しかし、これはPSVのGKにとって完全な失敗に終わった。コヴァージュは難なくボールをクリアできそうに見えたものの、完全に空振り。これによりゾンネフェルトはそのままフリーとなり、無人のゴールへ0-1を流し込んだ。

その後、ESPNの映像では、コヴァージュがこの大きなミスにどう反応したかがはっきりと確認できる。チェコ人GKは明確にこう叫んでいた。「プータ・マドレ

PSVにとってこのミスは、スパルタとの一戦における最悪の立ち上がりを意味した。ペーター・ボス監督のチームはそれ以前にフース・ティルがチャンスを迎えていたが、最初の大きな好機をものにしたのはアウェーのスパルタだった。

もっとも、コヴァージュがビハインドを見つめる時間は長くなかった。23分にスフェン・マイナンスが同点弾を決め、PSVは早い時間の失点によるダメージを取り戻した。

ボス監督はスパルタ戦で、イヴァン・ペリシッチ、リカルド・ペピ、ルベン・ファン・ボメルらをベンチスタートとした。前線ではエスミル・バイラクタレヴィッチ、ティル、アミル・ブアムディが優先された。



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