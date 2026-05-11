PSVのFWは、素晴らしいシーズンを過ごし、W杯代表入りの報いを受けた。

PSVのFWエスミル・バヤクタレヴィッチが、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表のW杯最終メンバー26人に選ばれた。月曜日に発表され、米国・カナダ・メキシコ開催大会でメンバーリストを提出した最初の国となった。オランダなど残り47カ国も追随する予定だ。

各参加国は6月1日までにFIFAへ代表メンバーを提出する。オランダと同組のフランスと日本は今週後半に、オランダ代表はクーマン監督が25日にメンバーを発表する。

バヤクタレヴィッチは3月のイタリアとのプレーオフで決勝PKを決め、国を本大会に導いた。 代表戦出場は14試合。40歳のエディン・ジェコ（代表148試合）や元アヤックスのベンジャミン・タヒロヴィッチもメンバー入りした。

同国は北マケドニアとパナマと親善試合を行い、本大会ではカナダ、スイス、カタールと同組だ。

ボスニア・ヘルツェゴビナ代表のW杯最終メンバー：

GK：ニコラ・ヴァシル（FCザンクト・パウリ）、マルティン・ズロミスリッチ（HNKリエカ）、オスマン・ハジキッチ（スラヴェン・ベルポ・コプリヴニツァ）

DF：セアド・コラシナツ（アタランタ）、 アマル・デディッチ（ベンフィカ）、ニハド・ムヤキッチ（ガジアンテプスポル）、ニコラ・カティッチ（シャルケ04）、タリク・ムハレモヴィッチ（サッスオーロ）、ステパン・ラデリッチ（リエカ）、デニス・ハジカドゥニッチ（サンプドリア）、ニダル・チェリク（ランス）

MF：アミール・ハジアメトヴィッチ（ハル・シティ）、イヴァン・スニッチ（パフォスFC）、イヴァン・バシッチ（FCアスタナ）、ジェニス・ブルニッチ（カールスルーエSC）、エルミン・マフミッチ（スロヴァン・リベレツ）、 ベンジャミン・タヒロヴィッチ（ブロンビーIF）、アマール・メミッチ（ヴィクトリア・プルゼニ）、ケリム・アラジュベゴヴィッチ（RBザルツブルク）、エスミル・バヤクタレヴィッチ（PSV）

FW：エルメディン・デミロヴィッチ（VfBシュトゥットガルト）、ヨヴォ・ルキッチ（ユニヴェルシタテア・クルージュ）、サメド・バズダル（ヤギェウォニア・ビャウィストク）、ハリス・タバコヴィッチ（ボルシア・メンヒェングラートバッハ）、エディン・ジェコ（シャルケ04）。