セルジーニョ・デストは今季もPSVでシーズンを終える。クラブ番のリク・エルフリンク記者がXで、Eindhovens Dagbladを通じて伝えた。フラムは火曜日になお交渉をまとめ、真剣なオファーを出したい考えだったが、移籍の話にはなっていない。

オランダのクラブは水曜日23時59分まで移籍を完了させることができる。その後、移籍市場は数カ月間閉まる。これで、デストが移籍期間終盤にPSVを離れないことは明らかになった。本人はフラムでの挑戦に魅力を感じていない。

それほど前ではない時期に、デストは2300万ユーロでPSVから獲得できることが明らかになっていた。関心を持つクラブは、アイントホーフェンの首脳陣と交渉する必要すらないとされていた。

一方で、デスト本人は何も知らないと、先日のESPNとのやり取りで明らかになった。「週末まで有効な条項がある？ そんな話は目にしていない」と、このサイドバックは強調した。

「僕はそれに気を取られていない。だから、その件について本当に多くを語ることはない」とデストは話した。昨季には、いつか再び欧州のトップリーグでプレーしたいという野心があることも明かしていた。

「移籍するなら、クラブとしてすべてが合っていなければならない。それは誰にとっても普通のことだ。現時点では、僕はここPSVに合っている。もし次のステップを踏むなら、いつもよく考え抜いた上で選択する」と、このDFはPSVを簡単に別のクラブと入れ替えるつもりはない姿勢を示した。

デストはPSVと2028年半ばまで契約を結んでいる。Transfermarktは彼の市場価値を1800万ユーロと見積もっているが、PSVはこのアメリカ代表に対してそれより高い金額を求める可能性が高そうだ。