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PSVは土曜夜、ゴー・アヘッド・イーグルスに4-0で勝利した。しかし試合後、PSVの得点の一つに気になる点があったことが分かった。ルベン・ファン・ボメルの2-0とするゴールに、ペーター・ボス監督が意外な形で関わっていたのだ。

36分、ボス監督のテクニカルエリア付近でボールがタッチラインを割った。素早い攻撃につなげようと、ボス監督はフィリップ・コスティッチにボールを投げ渡した。コスティッチはすぐに前方へスローインし、その10秒後、ファン・ボメルが2-0とするゴールを決めた。

ロナルド・ワーテルレウス氏は『デ・エレトリビューン』で『ESPN』に対し、「2点目では、ボスがかなり重要な役割を果たしている」と指摘した。「番組の冒頭で、PSVの選手はほぼ全員がすでに得点していると話したが、今度はペーター・ボスまでアシストを記録した。大したものだ」

ただ、ワーテルレウス氏はボス監督の行為がオランダサッカー協会（KNVB）の競技規則に反すると考えている。「正式には認められない。でも、誰も騒がないと思う。それでいいとも思う。サッカーの精神からすれば、もちろんプレーを妨害するような行為ではないからだ」

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マルシアーノ・フィンク氏も同僚に同意しつつ、PSV指揮官の行動には特に理解を示した。「自分のところにボールが来たら、味方の選手に渡すのはごく普通のことだと思う」

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しかし、ワーテルレウス氏の見立ては正しく、KNVBの競技規則によればボス監督の行為は違反に当たる。規則には「チーム役員、一時的に退場を命じられた選手、交代要員、交代で退いた選手、または退場を命じられた選手が、ボールがフィールドを出る際に触れた場合、主審は間接フリーキックを与える」と記されている。

そこで『NOS』は調査に乗り出し、試合中にKNVBへ問い合わせた。公共放送のNOSは「NOSがKNVBに確認したところ、ルベン・ファン・ボメルの2-0とするゴールにおけるペーター・ボスの関与は認められることが分かった」と報じた。

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規則の例外が認められた理由は分かっていない。ただ、KNVBの見解では、デニス・ヒグラー主審がファン・ボメルのゴールを認めた判断は正しかったということだ。

また、PSVは何よりもGKマチェイ・コヴァージュに感謝すべきだろう。チェコ人GKは実に10本のシュートを防ぎ、PSVは今週末を終えてもエールディビジの首位に立っている。