PSVの選手は移籍を諦めそうだ。「実現は容易ではない」

ニック・オリイが来季もPSVに残る可能性は極めて高い。本人は先週、去就を決めていないと明かしたが、エインドホヴェン・ダグブラッド紙は木曜日、夏の移籍は「実現が難しい」と報じた。

PSVは昨年夏、スパルタ・ロッテルダムからオリイを300万ユーロで獲得したが、彼はまだトップチームデビューを果たしていない。

来季も国内王者PSVに残るかは不透明だ。「まだ分からない」とESPNの取材に語り、「決断はしていない」と続けた。

「移籍には関係者の合意が必要だ。残り4週間、コンディションを維持し、夏に判断する」

ただ、同紙は移籍の可能性は低いと指摘。PSVが数百万ユーロの移籍金を求める見込みで、来夏の移籍は「容易ではない」という。

出場機会が限られた今季のパフォーマンスに見合う額かをクラブが判断する必要がある。また、オリイの年俸は伝統的なトップ3以外には負担が難しい。

同紙は、オリイがPSVにあと1年残留する可能性も「十分にある」と結論づけている。なお、ピーター・ボス監督は今週初めの会見で、木曜日のホーム・PECズヴォレ戦でオリイがPSVデビューすると発表した。

「彼は試合前に声を張り上げ、チームを盛り上げる数少ない選手だ」とボス監督は語る。「『各自で対処しろ』と思ってもおかしくない状況でも、彼はそうしない。だからこそ、彼のデビューを心から願っている」。