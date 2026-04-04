PSVの選手がESPNのカメラの前で、退団の意向を明確に表明した

PSVは来夏、チームから多くの選手が流出する可能性を真剣に考慮しなければならない。主力選手数名が新たな挑戦を考えているだけでなく、ニーク・シクスもESPNのインタビューで「他チームへの移籍」について言及している。

22歳のこのゴールキーパーは、ここ最近素晴らしい時期を過ごしている。マテイ・コヴァールとニック・オリイの不在によりトップチームデビューを果たし、先日の代表戦期間中にはオランダU21代表にも招集された。「出場時間を確保することが私の成長にとって最も重要なので、これは素晴らしいことです」

エールディヴィジで好印象を残したシクスだが、PSVは今後、彼とテーブルを囲み、アイントホーフェンでの将来について話し合う必要があるだろう。「それは我々が進めるべき話し合いだ」と、才能あるゴールキーパーは現実的な見方を示した。

「PSVでの展望は来シーズン、必ずしもそこにあるとは限らないので、他でのステップアップを検討しなければならない。理想的なシナリオとしては、おそらくレンタル移籍になるだろう。しかし、具体的な方法や内容はまだ分からない。その話し合いはまだこれからだ。」

「自分自身を成長させ続けられるレベルへと、一歩を踏み出さなければならない」と続けるシクスは、ケウケン・カンピオン・ディヴィジ（KKD）での経験を踏まえ、3つの選択肢を挙げた。「KKDで昇格を争うチーム、エールディヴィジのクラブ、あるいは一時的に海外へ移るという選択肢だ。」

シクスはPSVと来年の夏に契約が満了となるが、アイントホーフェンでの本格的なブレイクをまだ諦めてはいない。「いいえ、クラブ側も私の中にまだ将来性を見出していると、互いに率直に話し合っています。」

「PSVもそう言っている。だから、僕の目標は依然としてPSVのトップチームで正GKになることだ。最終的には自分の成長も考え、自問するだろう。『自分にとって最善のプランは何か？』と。目標はやはりPSVのトップチームだから、そこに向けて全力を尽くすつもりだ。」