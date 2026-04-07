PSVの選手が「跳ばない奴はユダヤ人だ」と歌い、即座に引き離された

ライアン・フラミンゴは火曜日、PSVの27回目の国内リーグ優勝記念式典で物議を醸した。このディフェンダーはアイントホーフェンのスタッドハウス広場にてマイクを握り、物議を醸している歌「跳ばない奴はユダヤ人だ」を歌い始めた。この出来事は即座にソーシャルメディア上で批判を招いた。

なお、フラミンゴは合唱を始めた直後、PSVのスタッフによってその場から連れ出された。

この歌はオランダのサッカースタジアムで長年歌われており、ここで「ユダヤ人」という言葉は当然ながら宿敵アヤックスを指している。とはいえ、その使用は長年にわたり敏感な問題となっている。

Xでは、事件直後から反応が殺到している。視聴者たちは、PSVにとって祝賀すべき瞬間にフラミンゴがこうした行動をとったことに対し、驚きと非難の声を上げている。

ジェレミーも批判的なコメントを寄せている。「フラミンゴ、PSVの優勝祝賀会で一体何をしているんだ？『跳ばない奴はユダヤ人』なんて……」

ミシェルはさらに一歩踏み込んだ反応を見せた。「PSV、君たちは優勝したんだ。それなのに選手が『跳ばない奴はユダヤ人』なんて歌う必要があるのか？ それなら、今まさに世界が文字通り火の海になっていることに気づいていないし、世間の常識からかけ離れているよ。」















