PSVの選手が、事実上の優勝決定直後に出場時間について不満を漏らした

土曜日の夜、クーハイブ・ドリウエシュはPSVの絶対的なヒーローとなった。このフォワードは、FCユトレヒトとの優勝争いを左右する一戦（4-3）で、アディショナルタイムに決勝ゴールを決めた。

アウェイのFCユトレヒトは、アイントホーフェンでの試合開始早々から勢いよく攻め込んだ。アルテム・ステパノフとジヴァイ・ゼキエルのゴールにより、FCユトレヒトは開始13分までに0-2とリードした。





イスマエル・サイバリとグース・ティルのゴールで、PSVはビハインドを完全に消し去り、さらに3-2と逆転に成功した。その後、イェスパー・カールソンが3-3の同点ゴールを決めたが、アディショナルタイムにドリウエシュがチームに勝利をもたらした。

試合後、ESPNの取材に応じたこのFWは、今シーズンの自身の関与度について問われた。「他の選手たちと比べると、僕はあまり出場できていないと思う」と、彼はインタビューの口火を切った。

「自分にできることをやるしかない。僕は独立した存在だ。与えられたチャンスで自分をアピールしなければならない。エールディヴィジではもっとアピールできたはずだが、チャンピオンズリーグでは良い働きができた」と彼は締めくくった。

ドリウエシュは今シーズン、エールディヴィジの24試合で3得点を挙げ、同数のアシストを記録した。チャンピオンズリーグでも3得点、2アシストを記録している。しかし、それを達成するのに要した試合数はわずか7試合だった。