『エインドホヴェン・ダグブラッド』紙は金曜、ライアン・フラミンゴが移籍を希望していると報じた。23歳のDFは海外挑戦の時期だと考えているという。だがPSVは移籍金2000万ユーロを要求している。

EDは「フラミンゴはPSV生活に満足しているが、成長のため今夏移籍が最善だと考えている」と伝えている。PSVは彼の市場価値が高いと判断し、容易に放出しない方針だ。

彼は2029年半ばまで契約を結んでおり、市場価値は1400万ユーロと推定されるため、獲得には多額の資金が必要だ。

PSVは移籍金2000万ユーロ以上を要求。今季はVfLヴォルフスブルクなど複数クラブが関心を示したが、現時点でオファーは届いていない。

ヤレク・ガシオロフスキ、アルマンド・オビスポとともに、彼はPSVにとって still 重要な戦力だ。3人はチャンピオンズリーグや優勝争いを経験した唯一のセンターバックだからだ。

今季の出場時間は限定的だが、クラブ首脳陣は彼のパフォーマンスに満足している。ジェルディ・スホーテンの離脱後は出場機会が増え、好印象を残した。

当面はPSVでプレーが続く見込みで、移籍に前向きながらクラブのために全力投球しているという。