PSVの選手が不満を吐露：「もっと評価されるべきだ」

PSVの24歳FWドリウエシュが『Voetbal International』のインタビューに登場。来季はより多くの出場機会を求める。

今季リーグ27度目の優勝を果たしたPSVでは、主に控えに甘んじた。

彼は浮き沈みのあったシーズンを振り返り、「特にチャンピオンズリーグでは多くのハイライトがあった。一方で、うまくいかない時や腹が立ったり悲しくなったりした瞬間もあった。それもサッカーの一部だ。でも、正直なところ、もっと多くの出場機会を期待していた」と語った。

「もっと出場したかった。難しい状況だったが、常にプロとして行動し、トレーニングでも全力を出した。手を抜けば損をするのは自分だ」と語る。

ハーレム出身の彼は「もっと評価されるべきだ。CL6試合で3ゴール2アシストは普通じゃない。出場時間が評価につながるが、何よりも自分が良いプレーをすることが大切」と語った。

来季への思いは明確だ。「とにかくプレーしたい。それがここならここだ。そうでなければ他を探すしかない。自分はできると分かっているし、見せたいという思いも強い。もしここでないなら、どこかで新しい挑戦をするだけだ」。

PSVは2024年、エクセルシオールからドリウエシュを350万ユーロで獲得。契約は2029年半ばまで残っている。