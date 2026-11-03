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ライブ
FBL-EUR-C1-PSV-PRESSERAFP
Bart DHanis
翻訳者：

PSVの選手がピーター・ボスにメッセージ「それを示すチャンスを与えられなかった」

PSVアイントホーフェン

PSVでの自身の立場に不満を抱く若手ベルギー人MFノア・フェルナンデスが、ヨングPSVとNACブレダの試合後、ESPNの取材でそう語った。

月曜夜、スポーツパルク・デ・ヘルドガングでヨングPSVとNACブレダによるクーケン・カンピューン・ディヴィジの一戦が行われた。アウェーのNACはチャールズ・アンドレアス・ブリムの2得点で、アイントホーフェンの若手チームを下した。

フェルナンデスはシュリヤノ・コルネシオン、アヨニ・サントス、アミル・ブハムディ、ミッケル・ブロ・ハンセンとともにヨングPSVの先発に名を連ねた。しかし、フェルナンデスはヨングPSVでプレーしている現状を不満に思っており、トップチームでのプレーを望んでいる。

「ここ数カ月は厳しかった。ヨハン・クライフ・アレナでのアヤックス戦の後、状況は急速に悪くなった。でも、それもつきものだ」と切り出した。

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「ここ数週間、自分の力をもう一度示すチャンスをもらえなかったと思う。でも今は、自分がトップチームにふさわしいとここで示すのは僕次第だ」とフェルナンデスは締めくくった。

18歳のフェルナンデスは、PSVで今季のVriendenLoterijエールディヴィジ開幕から数試合に先発した。しかし、45分間のプレーで交代となったアヤックス戦以降、ほとんど出場機会を得ていなかった。

先週末には、PSVがヴィレムIIに7-0で勝利した試合で、再び30分間プレーした。

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