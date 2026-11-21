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土曜夜に行われたNEC対PSVのリーグ戦で、フース・ティルの行動が大きな驚きを呼んだ。PSVの攻撃的MFは後半、アフメトジャン・カプランといさかいになり、このDFを地面に倒した。

両者が衝突した時点で、PSVはゴッフェルト・スタディオンで優位に立っていた。アイントホーフェンのチームが0-3の余裕あるリードを守るなか、突然、選手たちが熱くなった。

後半開始から15分、ティルはカプランと空中戦を争い、カプランが競り勝った。その後、PSVの選手はダメージを受けた様子でピッチに倒れたままだった。

カプランは相手に詰め寄ったが、ティルは明らかにそれを快く思わなかった。素早く立ち上がると、NECのDFを地面に倒した。

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この異例の出来事は、主審のイェルーン・マンスホットの目の前で起きた。主審は言い争う2人から1メートルも離れておらず、状況をはっきりと見ていた。

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ESPNの実況担当マルク・ファン・ライスワイクも目を疑った。「ティルは何をしているんだ？ ティルは何をしているんだ？」と、信じられない様子で反応した。

「カプランは『大げさだ』と言っているように見える。実際にそうなのかどうかは別として。でも、なぜティルはまたあんな反応をするんだ？」とファン・ライスワイクは続けた。

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アウェーチームが余裕あるリードを得ていただけに、実況担当者にはPSVの選手の反応がなおさら理解しがたかった。「後半、PSVには何の問題もない。ほとんど何も起きていないのだから」

その間、両チームの選手がマンスホットの周囲に集まった。主審はティルとカプランの双方にイエローカードを提示した。ファン・ライスワイクはPSVの選手だけが処分を受けると予想していた。一方、ナイメーヘンの観客も主審の判定に大きなブーイングを浴びせた。その後、主審の母親を侮辱するチャントも上がった。

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NECのサポーターにとっては追い打ちとなるように、いさかいのほぼ直後、PSVが再び得点した。アイントホーフェンのチームが次に仕掛けた攻撃で、ルベン・ファン・ボメルが0-4とするゴールを決めた。

Xでは、マンスホットの判定に驚きの声が上がっている。「なぜこれがレッドカードではないんだ？」と、あるサッカーファンは疑問を呈した。「なぜここで両者にイエローカードが出て、殴るような動きをしたティルにはレッドカードが出ないのか知りたい」と別の人は書いた。

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また、余裕あるリードを得ていたティルが、なぜ挑発に乗ったのか理解できない視聴者も複数いた。「0-3でリードしているのに、ティルは何を考えてあんな反応をしたのか知りたい」という声もあった。「あんな反応をすればレッドカードを受けるリスクがある。本当に愚かだ！」と、別の人は指摘した。