PSVが獲得を狙うアヨニ・サントスは、土曜日のエクセルシオール戦に臨むスパルタ・ロッテルダムの試合メンバーから外れた。攻撃的MF兼左ウイングの同選手は王者への移籍を強く望んでおり、それはスパルタのロヒール・メイエル監督によれば明らかだったという。

移籍ジャーナリストのムニル・ブアリンは金曜日、PSVがヘット・カステールで2029年半ばまで契約を結ぶサントスに対し、「数百万ユーロ」のオファーを提示したと報じた。

21歳のカーボベルデ人は、すでにスパルタでの最後の試合を終えている可能性が高いが、当事者間で合意にはまだ至っていない。ロッテルダムのクラブは、この下部組織出身選手の移籍金としておよそ500万～550万ユーロを求めている。

「この話はここ数日続いていて、彼の頭は完全にはスパルタに向いていないと思う。だから、メンバーに入っていないのは良いことだ」と、自らの判断でサントスを招集外としたメイエル監督は語った。

「彼の周囲で起きていることや、トレーニングの様子を見れば……そうなれば、やはり決断を下さなければならない」メイエル監督は、サントスに大きなステップアップが待っていることも認めた。「実現すれば、彼にとって素晴らしいステップだ」

「彼は最初からしっかりやってきたし、私も心からそれを望んでいるよ。君（記者のシンクレア・ビショップ、編集部注）は彼が人生の絶頂期にいると言うが、私はその絶頂期がもう少し長く続くことを願っている」

「彼はよくやっているし、特有のクオリティーを持っている。もしそうなれば、我々は間違いなくそれを失うことになるだろう。でも、最終的には我々もまた前に進まなければならない」とメイエル監督は話した。

メイエル監督はまた、ノックヴィ・ソーリソンをテルスターへレンタル移籍させる決断についても言及した。これはACミランからのレンタル選手であるアンドレイ・コスティッチ（19）の加入と関係しているという。「そうなるとCFが3人になるし、全員に見通しが必要だと思う」

「ミラン（ゾネフェルト、編集部注）は非常に優れた途中出場の選手だが、今日は先発する。そこについては我々として判断を下したかった」とメイエル監督は述べた。ソーリソンは昨季もすでにテルスターへ期限付き移籍しており、そのテルスター相手に第2節ではゴールとアシストを記録して苦しめていた（1-3）。