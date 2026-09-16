佐野航大は、あっという間にPSVのスタイルに順応した。日本人MFは、ジョーイ・フェールマンの退団後にアイントホーフェンでその大きな穴を埋める役割を担っているが、ここまでの前兆は良好だ。

夏の移籍市場の終盤、ついに佐野の待望の移籍が実現した。PSVはNECから引き抜くために約1500万ユーロを支払った。佐野はNECでエールディビジ屈指のMFの一人へと成長しており、だからこそアイントホーフェンのクラブは彼をフェールマンの優れた後継者と見なしていた。

Voetbal Internationalからフェールマンについて聞かれた佐野は、笑みを浮かべた。「ジョーイはオランダ最高のミッドフィルダーでした。でも、僕たちは比べられるような存在でもありません。僕はジョーイとはまったく違うタイプの選手です。本当に異なる長所を持っています。ただ、彼を見て学ぶことはできました」

「FCユトレヒト戦で僕が出したパスから最終的にゴールが生まれましたが、あのパスはジョーイにも出せたものだったと思います、はは。でも、それ以外の部分では、僕はPSVのプレーに別のものをもたらし、加えることになるでしょう。僕はダイナミックなボックス・トゥ・ボックスの選手です。6番でプレーするのは、ボールに多く触れられるので大好きです」

「でも正直に言えば、それもただの数字にすぎません。僕は前に出ることもできますし、そうしたいとも思っています。ああいう自由が好きなんです。もちろん、まだ改善しないといけないのは、チームメートとのコミュニケーションです。彼らの強みが何なのか、そしてそれをどう生かせるのかを分かるようになるために、もっとよく知る必要があります。それは彼らと一緒に経験していかなければなりませんし、そうすればプレーは確実にどんどん良くなっていくはずです」

「順応にほとんど苦労しませんでした。もう何年もエールディビジでプレーしていて、PSVのサッカーも知っていたからです」と佐野は続けた。「もちろん監督とも話しましたし、NECとPSVの考え方に大きな違いもほとんどありません。どちらのチームもボールを保持し、攻撃し、ボールを失ったらできるだけ早く奪い返そうとします」

佐野はここまで、すでにPSVでエールディビジ5試合に出場している。先週日曜日には、アイントホーフェンのクラブの一員として初ゴールも記録した。スパルタ戦での2-1弾だった。