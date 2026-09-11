アヨニ・サントスが金曜日、PSVの一員として初の公式戦出場を果たす。スパルタ・ロッテルダムから加入したカーボベルデ人選手は、ヘルモント・スポルト対ヨングPSVで右ウイングとして先発する。

サントスにとって、これはエールステ・ディヴィジでのデビューとなる。右利きの万能型選手である同選手は、これまでエールディヴィジ（スパルタ）とトゥヴェーデ・ディヴィジ（ヨング・スパルタ）でのみプレーしてきた。

21歳のタレントは9月初旬にPSVでお披露目され、PSVはヘット・カステールに500万～550万ユーロを支払った。これによりスパルタは移籍金収入のクラブ記録を更新した。

サントスは先週末のアヤックス戦で、ペーター・ボス監督の試合登録メンバーとしてデビュー。同監督は週半ばのシャフタール・ドネツクとのチャンピオンズリーグの一戦にも同選手を選出した。だが、トップチームでの出場時間はまだ訪れていない。

ヘルモント・スポルト対ヨングPSVは20時キックオフ。将来有望なアイントホーフェンの若手チームは、新シーズンのエールステ・ディヴィジで6試合を終えて勝ち点11と好スタートを切っている。一方のヘルモントは5試合で勝ち点5を積み上げている。

ヨングPSV先発メンバー：Smolenaars; Penso, Bresser, Merién, Verhulst; Mulders, Cornecion, Sidibé; Santos, Jones, Kluit.



