PSVの初親善試合でノア・フェルナンデスが存在感を放つ

PSVは2026/27シーズンをロイヤル・アントワープFCとの1-1の引き分けでスタート。国内王者はノア・フェルナンデスの独走弾で先制したが、後半にベルギー勢の同点弾を許した。

ピーター・ボス監督はデ・ヘルドガングで大幅に変更したメンバーを起用。代表選手はW杯の義務や休暇で不在だった。ファン・ボメルとマウロ・ジュニオールも欠場し、プレアは長期離脱からベンチスタートとなった。

序盤はボールを支配したものの、決定機は少ない。ドリウエシュの2本のシュートやマン、シルディリアの連携も決まらなかった。

前半半ば、MFノア・フェルナンデスが圧倒的なテクニックでアントワープDF陣をスラロームし、冷静にゴール隅へ流し込んで1-0とした。前半はこれ以外ほとんどチャンスがなく、PSVは守備で隙を見せずリードを保ってハーフタイムへ。

後半はまるで別チームのように再スタート。プレアが復帰し、フェールマンがポジション取りに安定をもたらした。

後半も主導権は保ったが決定機は少ない。ヴィーマンの速いFKからコーラーがチャンスを作り、プレアも中盤で好プレーを見せたが、ラストパスは決まらなかった。

後半半ば、アントワープもまた素晴らしいゴールで同点に追いついた。こぼれ球をアーロン・イブラヒムが空中でワンタッチで捉え、見事にゴール上隅に叩き込み、ベルギーのチームは1-1の同点に追いついた。その後、コラーとブハムディにPSVを再びリードに導くチャンスがあったが、PSVの2点目は生まれなかった。