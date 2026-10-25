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ライブ
imago-sport-1084282035.jpgANP
Rian Rosendaal
翻訳者：

PSVの先発メンバー：ピーター・ボス、ルベン・ファン・ボメルのコンディションについて最終判断

PSVアイントホーフェン 対 フェイエノールト
PSVアイントホーフェン
フェイエノールト
エールディビジ

ペーテル・ボス監督が、フェイエノールトをホームに迎えるフリーデンロテライ・エールディビジの大一番に向け、PSVの先発メンバーを発表した。アイントホーフェンで行われるオランダの強豪同士の一戦は、14時30分に始まる。 

PSVのゴールを守るのはマチェイ・コバージュ。ボス監督は、0-1で勝利したFCポルトとのチャンピオンズリーグの一戦から、守備陣の1カ所を変更した。ヤレク・ガシオロフスキに代わってアルマンド・オビスポが復帰する。 

一方、セルジーニョ・デスト、ルシャレル・ヘールトロイダ、フィリップ・コスティッチは引き続き先発する。 

中盤の守備的な役割を担うのはマウロ・ジュニオールと佐野航大。フース・ティルが中盤の残る一角に入り、ボス監督は前線の配置を変更することになった。 

前線ではマイナンスが欠場する。ADOデン・ハーグ戦でレッドカードを受けたため、アイントホーフェンでの大一番は出場停止となる。そのため、エスミル・バイラクタレビッチが先発する。 

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2026年10月25日

FEY

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前線の残るメンバーはイヴァン・ペリシッチとルベン・ファン・ボメル。ファン・ボメルは左サイドでプレーできる状態にある。リカルド・ペピは今回もメンバーに入っていない。

PSVの先発メンバー：コバージュ、デスト、ヘールトロイダ、オビスポ、コスティッチ、マウロ、佐野、ティル、バイラクタレビッチ、ペリシッチ、ファン・ボメル。 

フェイエノールトの先発メンバーはこちら。

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