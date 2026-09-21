アメリカサッカー連盟の発表によると、リカルド・ペピがアメリカ代表を辞退した。PSVのFWは日曜日のFCトゥウェンテ戦（3-2）で負傷交代しており、そのため今回の代表期間は母国のためにプレーできない。

ペピは日曜日、かなり早い時間帯にアクシデントに見舞われた。開始6分ほどで突然ピッチに座り込み、負傷してピッチを後にした。代わってスフェン・マイナンスが投入され、ペピを欠いたPSVは今季リーグ戦初黒星を喫した。

当初、ペピはペルー、チリ、メキシコ、カナダとの親善試合に向けてアメリカへ向かう予定だったが、それは実現しないことになった。FWは代表辞退を申し出た。

「23歳のアタッカーは代表チームへの遠征を楽しみにしていただけに、不本意なものだ」と、リク・エルフリンクは『Eindhovens Dagblad』で記している。ただ、クラブ番記者は現時点で負傷の深刻度については何も明かせないという。

「正確に何が問題なのかは、まだ分かっていない。PSVはまだ検査を完全には終えておらず、おそらくクラブは火曜朝にも彼の身体的問題の影響について何らかの発表ができるだろう」

フォラリン・バログン不在のため、アメリカ代表では出場機会を得る現実的なチャンスがあったペピにとって、これは痛手となった。マウリシオ・ポチェッティーノ代表監督は代役として、セントルイス・シティのFWダミオン・ダウンズを招集している。

今回の代表ウィークは、PSVにとって悪いタイミングではない。ペピに加えてアラサン・プレアもなお離脱中で、さらにサム・ラマースの起用可能な状態に向けた調整も進められている。