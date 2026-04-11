PSVの予想先発: ピーター・ボス監督が選手にエールディヴィジデビューの機会を与える

土曜、優勝したPSVはアウェーでスパルタ・ロッテルダムと対戦する。ピーター・ボス監督は数名をスタメンから外す。試合は18時45分開始で、ESPN 2が中継する。

ボス監督は、ジェルディ・スハウトン、ジョーイ・フェールマン、アルマンド・オビスポ、セルジーニョ・デスト、アナス・サラ・エディン、アラサン・プレア、ルーベン・ファン・ボメルを起用できないが、PSVはすでに優勝しているため大きな問題ではない。

ボシュ監督はGKニック・オリイに古巣対戦でのリーグ戦初出場機会を与える。DFはキリアン・シルディリア、ライアン・フラミンゴ、ヤレク・ガシオロフスキ、マウロ・ジュニオールで構成する。

フェールマンとスハウトン不在のため、グース・ティルは1列下がって中盤に入る。FCユトレヒト戦で2得点を挙げたポール・ワナーとイスマエル・サイバリが他の2枚となる。

右のバヤクタレヴィッチと左のドリウエシュには前線で力を示すチャンス。ティルが中盤に入るため、ペピが最前線でスタメンする。

PSVは27度目のリーグ制覇を果たし、残りの試合は余裕を持って臨める。一方のスパルタは8位で、欧州カップ戦出場圏のプレーオフ進出を懸けて死力を尽くす。

PSV予想先発：オリイ、シルディリア、フラミンゴ、ガシオロフスキ、マウロ・ジュニオール、ワナー、サイバリ、ティル、バイラクタレヴィッチ、ペピ、ドリウエシュ。