土曜日にADOデン・ハーグに2-1で敗れる屈辱を味わったPSVは、雪辱を期している。火曜日にはチャンピオンズリーグのリーグフェーズでFCポルトの敵地に乗り込み、挽回を図る。負傷したルベン・ファン・ボメルの代役に、ペーター・ボス監督は誰を指名するのか。ポルトガルでの一戦は21時にキックオフを迎え、Ziggo Sport 1とZiggo Sport Totaalで生中継される。

守備陣について、ボス監督に心配はない。ポルトではマチェイ・コヴァルがゴールを守り、PSVの両サイドバックは右にセルジーニョ・デスト、左にフィリップ・コスティッチが先発する。ルチャレル・ヘールトロイダとアルマンド・オビスポがセンターバックを組む。

PSVの中盤では、佐野航大とマウロ・ジュニオールが今回も試合をコントロールする役割を担う。先発できる状態にあるフース・ティルが、中盤と攻撃陣をつなぐ。

月曜日に明らかになった通り、ファン・ボメルは敵地でのポルト戦に出場できる状態にない。そのため、ADO戦ではベンチスタートだったイヴァン・ペリシッチが左ウイングに入る。右ウイングにはエスミル・バイラクタレヴィッチが先発し、ボス監督の4-2-3-1システムではスフェン・マイナンスが再び最前線を務める。

PSVは下位に低迷するADOに2-1で敗れ、醜態をさらした。一方、FCポルトは先週末に試合がなかった。フランチェスコ・ファリオーリ監督率いるチームは、チャンピオンズリーグでマンチェスター・シティに0-2で敗れ、敵地でのレアル・ベティス戦にも3-2で敗れている。

PSVの予想スタメン：コヴァル／デスト、ヘールトロイダ、オビスポ、コスティッチ／佐野、マウロ・ジュニオール、ティル／バイラクタレヴィッチ、マイナンス、ペリシッチ。