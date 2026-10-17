PSVは土曜日、下位に低迷するADOデン・ハーグと対戦する。チャンピオンズリーグでのFCポルト戦を見据え、ピーター・ボス監督は数カ所で先発メンバーを変更すると、Voetbalzoneが予想している。ハーグでの試合は16時30分に始まり、ESPN 2で生中継される。

ボス監督はRBライプツィヒ戦でのマテイ・コヴァルの出来に満足しており、ADO戦でも同選手がゴールを守る。両サイドバックは右にセルジーニョ・デスト、左にフィリップ・コスティッチ。ルチャレル・ヘールトロイダとアルマンド・オビスポを休ませ、センターバックにはライアン・フラミンゴとヤレク・ガシオロフスキが入る。

中盤の守備的な位置では、マウロ・ジュニオールが再び先発する。FCポルトとのアウェー戦を控え、ボス監督は佐野航大も休ませ、代わりにノア・フェルナンデスを起用。ハーグでの中盤にはフース・ティルも名を連ねる。

前線右サイドではデニス・マンに久々のチャンスが巡り、イヴァン・ペリシッチは左サイドへ移る。ルベン・ファン・ボメルはPSVのベンチからスタート。優勝候補の前線では、スフェン・マイナンスが再び攻撃の起点を担う。

PSVはRBライプツィヒに0-1で敗れた雪辱を狙う。一方のADOは、ミラン・ホッケの退場によって長い時間を10人で戦ったテルスター戦で、2-2の引き分けに持ち込み勝ち点1を獲得した。

次の試合 HAA エールディビジ 10:30 PSV 視聴する

PSVの予想先発メンバー：コヴァル、デスト、フラミンゴ、ガシオロフスキ、コスティッチ、マウロ・ジュニオール、フェルナンデス、ティル、マン、マイナンス、ペリシッチ。