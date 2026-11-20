共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

PSVは土曜日、NECとのアウェー戦でフリーデンロテライ・エールディヴィジを再開する。セルジーニョ・デストはナイメーヘンでの大一番に間に合うか。デ・ホッフェルトでの一戦は16時30分開始、ESPN 2で生中継される。

ピーター・ボス監督は土曜午後、長期離脱中のアダモ・ナガロ、イェルディ・スハウテン、サミ・ウアイサ、アラサン・プレアの4人を欠くことになる。

一方、パウル・ヴァナーは復帰する可能性がある。オーストリア人MFは今週、チームとともに練習を続けてきた。

PSVのゴールマウスにはマテイ・コヴァルが立つ。ボス監督は火曜日のチャンピオンズリーグ、レアル・マドリー戦を見据え、デストについてリスクを冒さない。このため、右サイドバックにはキリアン・シルディリアが先発する。

広告 広告

PSVの守備陣に、そのほかのサプライズはない。中央ではルチャレル・ヘールトルディアとアルマンド・オビスポがコンビを組み、左サイドにはフィリップ・コスティッチが先発する。

Related Topics

アイントホーフェンの中盤にも、おなじみの顔ぶれが並ぶ。マウロ・ジュニオールと佐野航大が守備のバランスを担い、この中盤で最も前に位置するのはフース・ティルだ。

前線ではイヴァン・ペリシッチが右からストライカーのスフェン・マイナンスへボールを供給する役割を担う。デ・ホッフェルトでは、ルベン・ファン・ボメルが左サイドでプレーする。

広告

PSVはSCカンブールに5-2で勝利し、代表戦期間に入った。これによりボス監督のチームはエールディヴィジの首位に立つが、フェイエノールトとアヤックスがすぐ後ろに迫っている。

NECはFCユトレヒトとのアウェー戦を3-2で制し、勝ち点3を獲得した。昨季強い印象を残したディック・シュロイダー監督のチームは、これによりエールディヴィジの中位に位置している。

広告

PSVの予想先発メンバー：コヴァル；デスト、ヘールトロイダ、オビスポ、コスティッチ；マウロ、佐野、ティル；ペリシッチ、マイナンス、ファン・ボメル。