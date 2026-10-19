PSVは、土曜日にADOデン・ハーグに喫した屈辱的な1-2の敗戦からの雪辱を狙う。火曜日にはチャンピオンズリーグのリーグフェーズでFCポルトの敵地に乗り込み、名誉挽回を図る。負傷したルベン・ファン・ボメルの代役に、ピーター・ボス監督は誰を指名するのか。ポルトガルでの一戦は21時にキックオフされ、Ziggo Sport 1とZiggo Sport Totaal で生中継される。

ボス監督に守備陣の心配はない。ポルトではマチェイ・コヴァルがゴールを守り、PSVの両サイドバックには右にセルジーニョ・デスト、左にフィリップ・コスティッチが入る。ルチャレル・ヘールトロイダとアルマンド・オビスポがセンターバックを組む。

PSVの中盤では、佐野航大とマウロ・ジュニオールが再びバランスを取る役割を担う。先発できる状態にあるフース・ティルが、中盤と前線をつなぐ。

月曜日に明らかになったように、ファン・ボメルはポルトとの敵地での試合に出場できる状態にない。このため、ADO戦ではベンチスタートだったイヴァン・ペリシッチが左ウイングに入る。右サイドではエスミル・バイラクタレヴィッチが先発し、ボス監督の4-2-3-1ではスフェン・マイナンスが再び最前線を務める。

PSVは下位に沈むADOに1-2で敗れ、醜態をさらした。一方、FCポルトは先週末に試合がなかった。フランチェスコ・ファリオーリ監督のチームは、チャンピオンズリーグでマンチェスター・シティに0-2で敗れ、続くレアル・ベティスとの敵地での一戦も2-3で落としている。

PSVの予想先発メンバー：コヴァル、デスト、ヘールトロイダ、オビスポ、コスティッチ、佐野、マウロ・ジュニオール、ティル、バイラクタレヴィッチ、マイナンス、ペリシッチ。