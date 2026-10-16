PSVの予想スタメン：ボス監督、ADOデン・ハーグ戦で大物選手を休ませる

PSVは土曜日、下位に低迷するADOデン・ハーグと対戦する。チャンピオンズリーグでのFCポルト戦を見据え、ペーター・ボス監督は先発メンバーを数カ所変更すると、Voetbalzoneが予想している。デン・ハーグでの試合は16時30分に始まり、ESPN 2で生中継される。

ボス監督はRBライプツィヒ戦でのマチェイ・コヴァルのプレーに満足しており、ADO戦でも同選手がゴールを守る。両サイドバックは右にセルジーニョ・デスト、左にフィリップ・コスティッチを起用。ルシャレル・ヘールトロイダとアルマンド・オビスポを休ませ、センターバックにはライアン・フラミンゴとヤレク・ガシオロフスキが入る。

中盤の守備的な位置ではマウロ・ジュニオールが再び先発する。FCポルトとのアウェー戦が控えるなか、ボス監督が休養を与える佐野航大に代わってノア・フェルナンデスが出場。デン・ハーグでのPSVの中盤には、フース・ティルも名を連ねる。

前線の右ではデニス・マンが久々にチャンスを得て、イヴァン・ペリシッチは左へ回る。ルベン・ファン・ボメルはPSVのベンチからのスタートとなる。優勝候補の前線では、スフェン・マイナンスが再び攻撃の起点を担う。

PSVはRBライプツィヒに0-1で敗れた雪辱を狙う。一方のADOは、ミラン・ホッケが退場となり、長い時間を10人で戦ったテルスター戦で勝ち点1を獲得した（2-2）。

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PSVの予想先発メンバー：コヴァル、デスト、フラミンゴ、ガシオロフスキ、コスティッチ、マウロ・ジュニオール、フェルナンデス、ティル、マン、マイナンス、ペリシッチ。