PSVの予想スタメン：ボス監督は選手にエールディヴィジデビューの機会を与え、フェールマンの起用を決断。

PSVは優勝を決めており、木曜日のホームでのPECズヴォレ戦をプレッシャーなく迎える。Voetbalzoneによると、ピーター・ボス監督は今シーズン残り少ない試合の1つとなるこの試合の先発メンバーをすでに決定しているようだ。PSV対PECズヴォレ戦は21:00キックオフで、ESPN2が生中継する。

水曜日の会見でボス監督は、木曜日にニック・オリイが「フレンド・ロッテリー・エールディヴィジ」デビューすると発表。これによりマテイ・コヴァールは休養する。

ボズ監督は守備陣に変更はないと明言した。右からシルディリア、フラミンゴ、ガシオロフスキ、ジュニオールが最終ラインを組む。

中盤はジョーイ・フェールマンが復帰し、イスマエル・サイバリとグース・ティルが脇を固める。

右翼にはエスミル・バヤクタレヴィッチ、中央にはリカルド・ペピ、左翼にはイヴァン・ペリシッチが配置され、攻撃をリードする。

今季序盤の対戦ではアウェーで4-0と快勝。相手は30分間10人だった。

PSV予想先発：オリイ、シルディリア、フラミンゴ、ガシオロフスキ、マウロ・ジュニオール、フェールマン、サイバリ、ティル、バイラクタレヴィッチ、ペピ、ペリシッチ。