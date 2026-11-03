PSVの予想スタメン：ボス監督はペピをどう起用する？

PSVは水曜日、クラブ・ブルッヘ戦でチャンピオンズリーグのグループステージを再開する。Voetbalzoneは、ピーター・ボス監督が土曜日にヴィレムIIを7-0で破ったチームをおおむね維持すると予想している。フィリップス・スタディオンでの一戦は21時開始で、Ziggo Sport Selectで生中継される。

ベルギーの強豪を相手にゴールを守るのはマテイ・コヴァル。右サイドバックにはセルジーニョ・デストが入り、左サイドバックではフィリップ・コスティッチがヤレク・ガシオロフスキに代わって先発する。センターバックはルチャレル・ヘールトロイダとアルマンド・オビスポが務める。

中盤で守備のバランスを取る役割を担うのはマウロ・ジュニオール。この中盤に佐野航大は欠かせない存在となっており、フース・ティルが中盤で最も前方に位置する。

前線ではイヴァン・ペリシッチが右サイドからのボール供給を担い、ルベン・ファン・ボメルが左サイドを受け持つ。スフェン・マイナンスがPSVの前線の起点となる。リカルド・ペピは土曜日のヴィレムII戦に途中出場して得点したが、クラブ・ブルッヘ戦では再びベンチスタートとなる。

PSVは土曜日、苦境にあるヴィレムIIを難なく下した。一方、クラブ・ブルッヘはズルテ・ワレヘムとのアウェー戦に2-4で勝利し、ジュピラー・プロ・リーグで首位に立っている。アイントホーフェンでの対戦後には、日曜日にアンデルレヒトとの上位対決が控える。

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PSVの予想先発メンバー：コヴァル／デスト、ヘールトロイダ、オビスポ、コスティッチ／マウロ・ジュニオール、佐野、ティル／ペリシッチ、マイナンス、ファン・ボメル。