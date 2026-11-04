PSVは水曜日、クラブ・ブルッヘ戦でチャンピオンズリーグのグループステージを再開する。Voetbalzoneは、ピーター・ボス監督が土曜日にヴィレムIIを7-0で破ったチームの顔ぶれをおおむね維持すると予想している。フィリップス・スタディオンでの一戦は21時に始まり、Ziggo Sport Selectで生中継される。

ベルギーの強豪を相手にゴールを守るのはマチェイ・コヴァル。右サイドバックにはセルジーニョ・デストが入り、左サイドバックではフィリップ・コスティッチがヤレク・ガシオロフスキに代わる。センターバックはルシャレル・ヘールトロイダとアルマンド・オビスポが務める。

中盤ではマウロ・ジュニオールが守備のバランスを取る役割を担う。佐野航大はこの中盤に欠かせない存在となっており、フース・ティルがPSVの中盤で最も前に位置する。

前線では、イヴァン・ペリシッチが右サイドからのボール供給を担い、ルベン・ファン・ボメルが左サイドを受け持つ。スフェン・マイナンスはPSVの最前線でパスの受け手となる。リカルド・ペピは土曜日のヴィレムII戦に途中出場して得点を挙げたが、クラブ・ブルッヘ戦では再びベンチスタートとなる。

PSVは土曜日、苦境にあえぐヴィレムIIを難なく下した。一方、クラブ・ブルッヘはズルテ・ワレヘムとのアウェー戦に4-2で勝利し、ジュピラー・プロ・リーグの首位に立っている。エイントホーフェンでの対戦後には、日曜日にアンデルレヒトとの大一番が控える。

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PSVの予想先発メンバー：コヴァル、デスト、ヘールトロイダ、オビスポ、コスティッチ、マウロ・ジュニオール、佐野、ティル、ペリシッチ、マイナンス、ファン・ボメル。