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ライブ
imago-sport-1085532611.jpgANP
Rian Rosendaal
翻訳者：

PSVの予想スタメン：ペピは先発出場の準備が整ったか？

カンブール 対 PSVアイントホーフェン
カンブール
PSVアイントホーフェン
エールディビジ

PSVは日曜日、SCカンブール戦でチャンピオンズリーグのクラブ・ブルッヘ戦に1-2で敗れた雪辱を期す。ペーター・ボス監督はレーワルデンで先発メンバーを変更しないと、Voetbalzoneが予想している。フリースラントでの一戦は16時45分に始まり、ESPN 2で生中継される。 

カンブール戦ではマテイ・コヴァルがゴールを守る。守備陣にサプライズはなく、右からセルジーニョ・デスト、ルチャレル・ヘールトロイダ、アルマンド・オビスポ、フィリップ・コスティッチが先発する見込みだ。コスティッチは水曜日のカルロス・フォルブスとの対戦で大いに苦しんだが、再びチャンスを与えられる。

ボス監督はPSVの中盤におなじみの顔ぶれを選ぶ。ブルッヘ戦で得点を決めた佐野航大、フース・ティル、マウロ・ジュニオールが、レーワルデンのコーイ・スタディオンで先発する。

イヴァン・ペリシッチはブルッヘ戦で頭部に傷を負い、頭に包帯を巻いていたが、先発できる状態だ。北部の地では、スヴェン・マイナンスとルベン・ファン・ボメルがPSVの攻撃陣を構成する。

PSVはフェイエノールトとアヤックスを追い続けるために勝利が必要だ。ヨハン・プラット監督率いるカンブールは好調が続いており、現時点でフリーデンロテライ・エールディヴィジの中位につけている。 

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2026年11月08日

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PSVの予想先発メンバー：コヴァル、デスト、ヘールトロイダ、オビスポ、コスティッチ、佐野、ティル、マウロ、ペリシッチ、マイナンス、ファン・ボメル。

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