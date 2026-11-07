PSVの予想スタメン：ペピは先発入りの準備が整ったか？

PSVは日曜日、SCカンブール戦でチャンピオンズリーグのクラブ・ブルッヘ戦で喫した1-2の敗戦からの雪辱を狙う。ピーター・ボス監督はレーワルデンでの一戦で先発メンバーを変更しないと、Voetbalzoneは予想している。フリースラント州で行われる試合は16時45分にキックオフし、ESPN 2 で生中継される。

カンブール戦ではマチェイ・コヴァルがゴールを守る。最終ラインにもサプライズはなく、右からセルジーニョ・デスト、ルチャレル・ヘールトロイダ、アルマンド・オビスポ、フィリップ・コスティッチが先発する。コスティッチは水曜日の試合でカルロス・フォルブスを相手に苦戦したが、再びチャンスを与えられる。

ボス監督はPSVの中盤におなじみの顔ぶれを選ぶ。クラブ・ブルッヘ戦で得点した佐野航大、グース・ティル、マウロ・ジュニオールが、レーワルデンのコーイ・スタディオンで先発する。

イヴァン・ペリシッチはクラブ・ブルッヘ戦で頭部に傷を負い、頭に包帯を巻いていたが、先発できる状態にある。スフェン・マイナンスとルベン・ファン・ボメルが、北部での一戦に臨むPSVの攻撃陣を構成する。

PSVがフェイエノールトとアヤックスを追走するには勝利が必要だ。ヨハン・プラット率いるカンブールは好調を維持しており、現在はフリーデンロテライ・エールディヴィジの中位につけている。

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PSVの予想先発メンバー：コヴァル、デスト、ヘールトロイダ、オビスポ、コスティッチ、佐野、ティル、マウロ、ペリシッチ、マイナンス、ファン・ボメル。