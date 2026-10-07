マウロ・ジュニオールがESPNの取材で、自身にとって忘れられない代表期間を振り返った。ブラジル人のPSV所属選手は、ブラジル代表に初招集されたばかりか、すでに3試合の代表戦出場も記録している。

マウロは9月25日、オーストラリア戦（1-1）で終了15分前にダグラス・サントスとの交代で途中出場し、セレソンデビューを果たした。続く9月29日のオーストラリアとの親善試合では、2-4で勝利した一戦で先発デビューも飾った。

その後、ブラジルはコルカタへ移動し、インドに0-4で勝利した。マウロはベンチスタートだったが、1時間後に途中出場。この30分間でゴールライン上でのクリアと、サミュエル・リノの0-4をアシストし、存在感を示した。

マウロは現在オランダに戻り、金曜日のscヘーレンフェーン戦で再開するエールディビジに向けてPSVとともに準備を進めている。一方で、自身にとって素晴らしい経験を振り返る時間もあり、名将カルロ・アンチェロッティとともに仕事をすることがどのようなものかも語っている。

「彼は伝説的な監督です」と27歳の右利きは話す。「グループをマネジメントするやり方が本当に素晴らしい。とても親切な人ですし、初戦から僕を起用してくれて、大きな信頼を与えてくれました。彼は僕を信頼してくれています」

「オーストラリア戦でデビューした時、彼は僕に高い位置を取るように言いました。僕が受けるボールはすべてクロスを上げなければならなかった。僕が入った時点では1-0で負けていたからです。2試合目では、前にヴィニシウス・ジュニオールがいるから賢くプレーしなければならないと言われました。彼を助けなければいけなかったんです」

「僕は守備をして、ヴィニシウスが自分のプレーをできる自由を与えられるよう全力を尽くしました」とマウロは語る。ブラジルのユース代表では、ヴィニシウスと何度も一緒にプレーしてきたという。「とても特別でした。彼と一緒にプレーしていた時、僕はまだMFで、今はSBです」と笑った。

「本当に素晴らしいことでした。彼とプレーしていた頃、彼はまだ今のようなスーパースターではなかった。すごく良かったですし、彼は僕がこのグループに適応するのも楽にしてくれました。ガブリエウ・マガリャンイスとも良い関係があります。本当に、本当に素晴らしかったです」



