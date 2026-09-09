マウロ・ジュニオールにうれしいニュースだ。27歳のPSV主将が初めてブラジル代表に招集され、カルロ・アンチェロッティ監督からセレソンでデビューするチャンスを与えられた。ブラジルは9月末から10月初旬にかけて、オーストラリアとインドとの国際親善試合3試合を戦う。

マウロはこれまでブラジルの各年代別代表で24試合に出場してきたが、フル代表のセレソンからの招集はこれまで実現していなかった。それでも27歳にして、このDFにようやくそのご褒美が訪れた。2017年にアイントホーフェンへ加入して以降、PSVトップチームではすでに公式戦206試合に出場している。

このブラジル人選手はここ数年、PSV退団が何度も現実味を帯びていたものの、最終的にはそのたびにアイントホーフェンに残留してきた。今季はジェルディ・スハウテンの負傷もあって主将の腕章も巻いており、そこに今回、母国からの初招集も続く形となった。

マウロの選出は、アンチェロッティ監督がワールドカップ後に進めている大規模な刷新の流れにも合致している。実際に世界大会の本大会でプレーした選手のうち、再び選出されたのはわずか9人だけで、マウロは新グループの中で、なおセレソンでのデビューを待つ8人のうちの1人だ。ブラジルは9月25日と29日にオーストラリアと対戦し、その後10月3日にインドと戦う。

GK: ウーゴ・ソウザ（コリンチャンス）、ペドロ・モリスコ（コリチーバ）、オタヴィオ（クルゼイロ）。

DF: アルトゥール・ジアス（アトレチコPR）、ドウグラス・サントス（ゼニト・サンクトペテルブルク）、ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル）、ジャイル（ノッティンガム・フォレスト）、マルキーニョス（パリ・サンジェルマン）、マテウジーニョ（コリンチャンス）、マウロ・ジュニオール（PSV）、ヴィトール・レイス（マンチェスター・シティ）、ウェズレイ（ローマ）。

MF: アンドレイ・サントス（マンチェスター・ユナイテッド）、ブレーノ・ビドン（コリンチャンス）、ブルーノ・ギマランイス（アーセナル）、ダニーロ・サントス（ボタフォゴ）、ドウグラス・ルイス（ユベントス）、ガブリエウ・ボンテンポ（サントス）。

FW: エンドリッキ（レアル・マドリー）、エステヴァン（チェルシー）、ジョアン・ペドロ（チェルシー）、ペドロ（フラメンゴ）、ハフィーニャ（バルセロナ）、ラヤン（ボーンマス）、サミュエウ・リノ（フラメンゴ）、ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー）。